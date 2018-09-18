Киевские духовные школы отметят престольный праздник Академического храма Рождества Божьей Матери

Храм Киевской духовной академии и семинарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября отмечает престольный праздник.

Праздничные богослужения в Академическом храме возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает сайт КДАиС.

Прямая трансляция богослужений будет вестись на официальной странице Киевских духовных школ в сети Фейсбук.

На богослужения в Академический храм приглашаются все желающие присоединиться к празднованию.

С расписанием праздничных богослужений можно ознакомиться здесь.