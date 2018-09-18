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Киевские духовные школы отметят престольный праздник Академического храма Рождества Божьей Матери

09:09, 18 сентября 2018
Православие
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На богослужения в Академический храм приглашаются все желающие / kdais.kiev.ua

Праздничные богослужения в Академическом храме возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает сайт КДАиС.

Прямая трансляция богослужений будет вестись на официальной странице Киевских духовных школ в сети Фейсбук.

На богослужения в Академический храм приглашаются все желающие присоединиться к празднованию.

С расписанием праздничных богослужений можно ознакомиться здесь.

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