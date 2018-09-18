Киевские духовные школы отметят престольный праздник Академического храма Рождества Божьей Матери
09:09, 18 сентября 2018Православие
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На богослужения в Академический храм приглашаются все желающие / kdais.kiev.ua
Храм Киевской духовной академии и семинарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября отмечает престольный праздник.
Праздничные богослужения в Академическом храме возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, сообщает сайт КДАиС.
Прямая трансляция богослужений будет вестись на официальной странице Киевских духовных школ в сети Фейсбук.
На богослужения в Академический храм приглашаются все желающие присоединиться к празднованию.
С расписанием праздничных богослужений можно ознакомиться здесь.
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