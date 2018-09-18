В Луганской области прошел фестиваль православной авторской песни.

В рамках проведения епархиального фестиваля, 15 сентября, на территории храмового комплекса поселка Лесная дача Луганской области состоялся творческий вечер, сообщает сайт Северодонецкой епархии УПЦ.

Вниманию слушателей были представлены песни современных авторов-исполнителей, среди которых участница Северодонецкого КСП «Диалог» Оксана Чипижная, а также оригинальные авторские произведения.

После завершения конкурсной фестивальной программы, с авторским концертом «Дорога к храму» выступил глава жюри Фестиваля протоиерей Александр Иванов.

"Зрители не остались равнодушными к происходящему на сцене, и по окончании плановых выступлений концерт был продолжен в стиле «свободного микрофона». На фестивальную сцену из зрительного зала со своими стихами и песнями выходили все желающие, продолжив, таким образом, творческий праздник до позднего вечера", - рассказали организаторы.