В Сергиевом Посаде открыли Музей дороги по тропам Сергия Радонежского и Александра Меня

Необычный Музей дороги открыли 9 сентября в Сергиевом Посаде.

Он расположился на пересечении древней Переславской дороги, по которой преподобный Сергий Радонежский ходил из Радонежа в свою обитель на горе Маковец, и тропы протоиерея Александра Меня, на которой священник принял мученический венец, сообщает сайт журнала "Фома".

В открытии музея принял участие протоиерей Виктор Григоренко — настоятель Сергиевского храма, которым разрабатываются программы, как для взрослых, так и для маленьких посетителей музея.

На Сергиевском приходе отмечают, что «тема дороги в настоящее время представляет широкий интерес, как с исторической точки зрения, так и с познавательной, и с образовательной», так как «существует огромный культурный пласт в фольклоре, связанный с этой темой: песни, стихи, различные литературные произведения».

Сообщается, что в Музее дороги Сергиева Посада воссозданы некоторые виды дорог и путей из разных исторических эпох. Рядом с ними расположена беседка для путников, стилизованная под постоялый двор, с телегами и экспозицией, рассказывающей об истории дорог.