Община Кафедрального собора УПЦ посетила столичный дом ребенка для детей с ВИЧ

Сотрудники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с клириком Кафедрального собора иереем Иоанном Феером в пятницу посетили Киевский городской дом ребенка «Березка» - специализированное заведение медико-социальной реабилитации для детей-сирот с органическими поражениями нервной системы, ВИЧ/СПИД больных детей от рождения до 4-х лет.

Администрации детского воспитательного учреждения по благословению архиепископа Бородянского Варсонофия была передана партия фруктов (яблоки, виноград, бананы, груши), печенье, пирожки, бисквитные рулеты, сообщается на сайте собора.

Священник провел беседу с коллективом воспитателей на тему усыновления детей, о различных нюансах проживания в детском доме. Представители общины Кафедрального собора вместе с врачами обсудили проблемы заведения - в чем нуждаются дети в данный момент.

Сегодня в учреждении проживает 87 детей, 33 из них в возрасте до одного года.

Община Кафедрального собора благодарна людям, которые оказывают помощь детям, инвалидам, сиротам, многодетным семьям через пожертвования вещами, игрушками, продуктами, финансами, духовной литературой и приглашает присоединяться к добрым делам всех желающих.