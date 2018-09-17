Вышла в свет книга воспоминаний о Патриархе Алексии II «Путем Христовым»

Вышла в свет книга, посвященная памяти Патриарха Алексия II «Путем Христовым». Это третье дополненное и переработанное издание.

Каждая глава нового издания открывается воспоминаниями Патриарха Алексия II. В 24-х главах уникальной по своему содержанию книги выступили Предстоятели Поместных Православных Церквей, иерархи Русской Церкви, известные политики, ученые, деятели искусства и культуры, сообщает "Монастырский вестник".

Автор, составитель, редактор книги – генеральный директор Института изучения реформ и предпринимательства О. Климашевская. Со вступительным словом к читателям обратился Патриарх Кирилл.

Каждый из авторов статей лично знал и общался с Алексием II. Некоторым судьба подарила возможность вместе с ним служить Церкви.

Алексий II вошел в историю как защитник и хранитель церковного единства. Он сыграл неоспоримую роль в восстановлении канонической общности Церкви в России с Русской Зарубежной Церковью. В книге Алексий II выступает как человек планетарного масштаба, сторонник мира и согласия между народами, сообщают издатели.

Впервые в этой книге опубликовано исследование академика И. Сахарова, посвященное родословной Патриарха более чем за пять столетий. Этот научный труд основан на архивных материалах.

В книге опубликовано более тысячи редких фотографий Святейшего Патриарха.