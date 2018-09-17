На Сумщине освятили часовню на целебном источнике «Образ»

Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий на прошлой неделе освятил часовню в честь святителя Иоасафа Белгородского в урочище "Образ", которая находится на источнике возле с. Великий Бобрик на Сумщине.

Сумский Архипастырь пообщался с представителями Сумлеса и местными жителями, которые молились во время богослужения, сообщает "Православная Сумщина".

Урочище «Образ» известно не только среди местных жителей, о чудодейственной силе образовской воды знают и далеко за пределами Краснопольского района. Летом и зимой, утром и вечером возле источника людно. Пешие, на велосипедах и мотоциклах, автомашинах и автобусах - приезжают люди к колодцу.

С 2005 года началось восстановление этой исторической православной достопримечательности края.

Возродив источник, лесоводы возродили его историю и народные традиции, связанные с этим чудесным местом. Об источнике заговорили, возобновились Крестные ходы с иконой, а к образовскому лесу потянулись люди, желающие проверить на себе целебные качества родниковой воды.