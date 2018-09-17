День спасателя, а также праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей тех, кто попал в беду отмечается 17 сентября.

Накануне священники УПЦ поздравили сотрудников МЧС с профессиональным праздником, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

На Запорожье настоятель Свято-Богоявленского храма Энергодара иерей Василий Брода принял участие в торжествах, посвященных профессиональному празднику сотрудников МЧС. Священник пожелал всем спасателям помощи Божией и крепости во время ответственного служения ради спасения ближних.

«Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно, что в этой сложной ситуации есть люди, которые могут вовремя и профессионально прийти на помощь. Это работники аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, которые занимаются защитой жизни граждан и ликвидацией и предотвращением последствий техногенных катастроф... Готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни других людей, мужество и отвага – отличительные качества всех представителей МЧС», – подчеркнул священник.

В Мукачево состоялся праздничный молебен с освящением дежурных частей спасателей и собрания личного состава ГСЧС, в котором приняли участие секретарь епархиального управления протоиерей Виктор Мисо, а также благочинный города протоиерей Петр Лях.

В частности священники призвали Божие благословение в несении важной службы помощи ближнему в чрезвычайных ситуациях. После - освятили спасательные части Мукачева.

Во время торжественного собрания руководству и личному составу 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда были переданы поздравления от митрополита Феодора.

«Глубоко убежден, что высокий профессионализм, мужество, выдержка спасателей, всех работников службы гражданской защиты и впредь будут способствовать выполнению основной задачи сохранения жизни и здоровья граждан, национального достояния Украины», – отметил владыка.

Глава Кременчугского епархиального военного отдела протоиерей Константин Маслов традиционно принял участие в торжественном мероприятии в городском управлении ГосЧС, чтобы поблагодарить спасателей за нелегкий почетный труд.

Лучшим сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности. Самые маленькие кременчужане трогательно поздравили людей мужественной профессии креативными выступлениями. После торжеств работники дежурного караула провели для детей по подразделениям.