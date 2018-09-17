Православные отметили 100-летие со дня мученичества епископа (Белоликова) и Собор новомучеников и исповедников Казахстанских

Православные 16 сентября отметили 100-летие со дня мученического подвига епископа Верненского и Семиреченского Пимена (Белоликова) и Собор новомучеников и исповедников Казахстанских.

Как сообщает patriarchia.ru, на литургию в храм Христа Спасителя Алма-Аты был доставлен ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников Казахстанских.

На богослужении возглашались прошения о единстве Святого Православия. Также поминались: старец-святитель митрополит Иосиф (Чернов), казахстанские иерархи, священнослужители и все православные христиане «в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшиеся».