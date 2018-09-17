В Измаиле митрополит Агафангел освятил колокола для Свято-Георгиевского храма
13:01, 17 сентября 2018Православие
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Митрополит Агафангел освятил колокола / eparhiya.od.ua
Митрополит Агафангел 16 сентября совершил освящение колоколов для Свято-Георгиевского храма Измаила.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Настоятель храма протоиерей Виталий ознакомил митрополита Агафангела с ходом строительных работ в Свято-Георгиевском храме и на прилежащей территории.
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