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В Измаиле митрополит Агафангел освятил колокола для Свято-Георгиевского храма

13:01, 17 сентября 2018
Православие
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Митрополит Агафангел освятил колокола / eparhiya.od.ua

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

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Настоятель храма протоиерей Виталий ознакомил митрополита Агафангела с ходом строительных работ в Свято-Георгиевском храме и на прилежащей территории.

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