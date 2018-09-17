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Патриарх Грузии призвал правительство ответственно отнестись к легализации и производству марихуаны

10:25, 17 сентября 2018
Православие
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Патриарх Илия Второй / sputnik-georgia.ru

Об этом он сказал в ходе воскресной проповеди, сообщает "Эхо Кавказа".

«Мы должны помнить то, что это опасно, так как сюда приедут наркоманы из других стран и воспользуются этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии. Поэтому я хочу попросить власти, относится к этому с большой ответственностью. Нельзя смотреть только на экономический доход страны, зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей.

Я надеюсь, что мы объединимся, сделаем все для того, чтобы церковь, народ, власть объединились и сделали все, чтобы больных людей было как можно меньше… Хочу еще раз сказать, что не следует думать, будто мы любим родину и наш народ больше, чем власти, они любят не меньше, у них не меньше болит сердце. Надеюсь, мы преодолеем этот недуг», - сказал Патриарх.

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