В Котюжинах на Тернопольщине община УПЦ, которая в прошлом году лишилась церкви, построила новый храм

В воскресенье, 16 сентября, управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий освятил новопостроенный храм Украинской Православной Церкви в селе Котюжины Збаражского района. Также владыка возглавил Божественную литургию в сослужении многочисленного духовенства и поздравил верующих со свершением этого торжественного, давно ожидаемого события.

Новое молитвенное помещение было построено для общины вместо храма святого Стефана, в котором верующие молились до 2017 года. Тогда церковь забрали себе сторонники УПЦ Киевского патриархата, сообщает "Православе Тернопілля".

Несколько месяцев прихожане УПЦ собирались на Литургию в доме священника, но впоследствии потеряли доступ и к нему.

"Сразу после того, как часть жителей села объявила об уходе в раскол, верные УПЦ начали искать, как решить вопрос с храмом. Один из прихожан пожертвовал свой участок для нового строительства. Помогать прихожанам начали с Киевской митрополии УПЦ. Тогда уже началось возведение помещения, которое зарегистрировано на этом участке как вспомогательное, и так же внешне является обычным зданием. Однако, с Божьей помощью и с большой поддержкой Благотворительного фонда «Фавор», который действует по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Священного Синода УПЦ, и при поддержке Почаевской лавры этот молитвенный дом быстро поднялся и был прекрасно украшен", - сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

Немало людей также внесли свою лепту в строительство, помогая жителям села восстановить свою церковную жизнь.

"В праздничный день освящения новой церкви верующие во главе с настоятелем протоиереем Александром Кантицким искренне благодарили всех благотворителей и священноначалие за то, что не оставили их в беде и в день освящения разделили с общиной большую радость", - говорится в сообщении.

По окончании Литургии управляющий Тернопольской епархией УПЦ подарил всем присутствующим духовную литературу.

Согласно традициям, при освящении храма посадили молодые деревья.