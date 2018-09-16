Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно пользоваться своими талантами

Талантами нас наделяет Господь не для того, чтобы мы их закапывали в землю, а чтобы мы духовно совершенствовались.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель сравнил талант с зерном, которое Господь посеял в каждом человеке, а человек уже должен взрастить его, чтобы получить плоды — духовные. По словам владыки, с помощью талантов мы должны «учить себя молиться, прощать, терпеть, любить, благодарить Бога, славословить Бога и каяться перед Богом».

Тот же человек, который неправильно применяет свои таланты и не развивает их, как подчеркнул Архипастырь, становится «бессловесным творением».

«Физические таланты я должен использовать не только для того, чтобы зарабатывать хлеб, а чтобы мои ноги меня несли в храм, чтобы мои руки делали добро ближнему. Если я не буду употреблять свои таланты, физические силы, а буду лежать, то… стану не способной к действию массой. Так же, если человек, получивший от Бога талант красиво петь, не будет развивать свой голос, то этот дар засохнет, увянет… Таланты даются нам не для того, чтобы мы их не закапывали в землю, а для того, чтобы через них мы возвращали себе христианские добродетели», — отметил Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий добавил, что именно христианские добродетели «ведут человека к вечному спасению на Небе». Владыка пояснил: «Если человек правильно использует свои таланты, то становится способным принять в себе дар вечной жизни. Господь для всех уготовил вечную жизнь, но не все способны ее уместить в себе. Для этого нужно себя приготовить, и это приготовление происходит с помощью употребления своих талантов».

Блаженнейший владыка подытожил, что когда мы будем правильно пользоваться своими талантами, то в конце своей земной жизни сможем встретиться с Господом. «Тогда мы подойдем к порогу вечности, встретимся лицом к лицу со своим Спасителем и Богом — и услышим блаженный глас: «Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25: 21) . То есть, войди в ту жизнь, ради которой Господь создал человека, которую Господь вернул нам через Свое воплощение и в которой Господь ждет нас на Небе», — в частности сказал Архипастырь.