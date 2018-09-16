Почивший настоятель чопского Свято-Успенского храма посмертно удостоен звания “Почетный гражданин города Чоп”
В субботу, 15 сентября, город Чоп отметило свою 737-ю годовщину. В этот день на Европейской площади состоялось торжественное открытие праздника при участии власти и приглашенных почетных гостей.
Знаменательным стало награждение Почетных граждан города, особенно в статусе посмертно. Одним из них стал бывший настоятель Свято-Успенского храма Чопа – протоиерей Михаил Бобик, который удостоен звания “Почетный гражданин города Чоп в соответствии с решением 31 сессии VII созыва от 15 августа 2018 года "за благотворительную и общественную деятельность, за долговременную службу на благо общины города, строительство культовых сооружений, развитие духовности и религий в городе, проповедь жителям добра, взаимопонимания между конфессиями, толерантности и терпимости". Об этом сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.
Протоиерей Михаил Бобик родился 26 января 1953 года в селе Ольховка Иршавского района Закарпатской области в семье православно-верующих крестьян.
В 1969 году в своем же селе окончил школу. Духовное образование получил в Московской духовной семинарии.
19 июня 1971 года Высокопреосвященнейшим Григорием (Закаляк), архиепископом Мукачевским и Ужгородским рукоположен в сан диакона.
После диаконской хиротонии с 19 июля 1971 года отец Михаил проходил служение в Свято-Вознесенском храме.
Согласно приказу архиепископа Григория за №739 от 10 июля 1973 года отец Михаил был назначен на пастырское служение сразу в трех храмах Иршавского благочиния: Свято-Духовском в Колодном, Свято-Михайловском в Броде, Свято-Покровском в Дешковице.
С 1 октября 1974 года назначается настоятелем Свято-Георгиевского храма в с. Ольховские Лазы Тячевского района.
С 17 октября 1980 года – настоятель Свято-Покровского храма в селе Пистрялово Мукачевского района.
С 1 июля 1986 года – настоятель Свято-Рождества Богородицы храма в селе Красное Ужгородского района.
В характеристике на иерея Михаила Бобика написано: «Молодой, энергичный священник. Воспитанный архимандритом Вениамином. Преисполненный заботой, выдержанный, взвешенный. Безобиден. Послушен. Богослужение совершает чинно».
10 мая 1987 года возведен в сан протоиерея.
12 мая 1996 года награжден правом ношения митры. Соответствующее наградное удостоверение №517 было выдано 21 мая 1996 года.
20 мая 1998 года назначен дополнительно настоятелем и Свято-Успенского храма в г. Чоп.
22 апреля 2014 года архиепископом Мукачевским и Ужгородским за Божественной литургией в Ужгородском Свято-Воскресенском мужском монастыре награжден высшей церковной наградой – правом ношения второго креста с украшениями.
Перестало биться сердце одного из лучших священнослужителей Мукачевской Православной епархии – 17 октября 2014 года.