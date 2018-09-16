В Малой Угольке на Закарпатье отмечают 10-летие со дня прославления преподобного Иова (Кундри).

Торжественные богослужения по случаю 10-й годовщины прославления в лике местночтимых святых преподобного начнутся после обеда в понедельник, 17 сентября. В воскресенье, 16 сентября, стартует крестный ход, посвященный празднованию прославления преподобного Иова, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

Сегодня, в воскресенье, 16 сентября, стартовал крестный ход посвященный упомянутому празднику: в 6.00 со Св. Троицкого мужского монастыря г. Хуст- Городилово, после Божественной Литургии. Крестный ход будет проходить через такие села: Иза, Нанково, Н. Селище, Копашнево, Чумалево (в Св. Вознесенском женском монастыре ночлег), Колодное, Угля и М. Уголька.

В воскресенье, в 19 часов, на телеканале “Глас” будет транслироваться документальный фильм о закарпатском подвижнике – прп. Иове Угольском.

Завтра в 16.00 будет совершено освящение и закладка камня под строительство храма прп. Иова Угольского, после чего состоится Всенощное богослужение.

В полночь на 18 сентября, в 1.00 состоится ночная Божественная Литургия.

Утром, в 8.00 – акафист прп. Иову Угольскому и Литургия с участием 7-ми архиереев во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием (Паканычем).