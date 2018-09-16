В Киево-Печерской лавре помолились о мире в Украине и сохранении единства Православной Церкви

В воскресенье, 16 сентября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и сохранении единства Православной Церкви.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верующим смысл притчи о талантах, которая сегодня звучала в Евангельском чтении.

Предстоятель также совершил две хиротонии над студентами II курса Киевской духовной академии: иерейскую – над диаконом Андреем Антоненко и диаконскую – над Василием Шафаром.

В конце богослужения Архипастырь поздравил верующих с воскресным днем, пожелал всего необходимого для земной жизни и жизни вечной и благословил всех.