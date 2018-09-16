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Предстоящее заседание Синода РПЦЗ приурочили к великому освящению нового кафедрального собора в Лондоне

16:24, 16 сентября 2018
Православие
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Предстоящее заседание Синода РПЦЗ состоится 20-21 сентября / sinod.ruschurchabroad.org

Предстоящее заседание Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей приурочили к великому освящению нового кафедрального собора в Лондоне.

Оно состоится 20-21 сентября, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает официальный сайт РПЦЗ.

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