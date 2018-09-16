цей матеріал доступний українською

В Одессе новый храм УПЦ открыли при детском реабилитационном центре

15:14, 16 сентября 2018
Православие
2331 0
В Одессе новый храм УПЦ открыли при детском реабилитационном центре / eparhiya.od.ua

В пятницу, 14 сентября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение" города Одессы, расположенный при Институте реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака, а затем - Божественную литургию в сослужении городского духовенства. 

После богослужения митрополит Агафангел посетил реабилитационный центр, где встретился с пациентами, преподав им благословение, сообщает "Православная Одесса". 

В своем архипастырском слове Владыка пожелал Божией помощи, здравия и скорейшего восстановления тем, кто здесь проходит курс лечения, а медицинскому персоналу и родителям страждущих детей  - терпения в несении своего креста по заботе и уходу за больными.

После богослужения митрополит Агафангел посетил реабилитационный центр / eparhiya.od.ua

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия владыка возвёл в сан протоиерея с возложением палицы, настоятеля этого храма протоиерея Андрея Кирлика и вручил церковные награды благодеятелям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter