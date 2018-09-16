В Одессе новый храм УПЦ открыли при детском реабилитационном центре

В пятницу, 14 сентября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение" города Одессы, расположенный при Институте реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака, а затем - Божественную литургию в сослужении городского духовенства.

После богослужения митрополит Агафангел посетил реабилитационный центр, где встретился с пациентами, преподав им благословение, сообщает "Православная Одесса".

В своем архипастырском слове Владыка пожелал Божией помощи, здравия и скорейшего восстановления тем, кто здесь проходит курс лечения, а медицинскому персоналу и родителям страждущих детей - терпения в несении своего креста по заботе и уходу за больными.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия владыка возвёл в сан протоиерея с возложением палицы, настоятеля этого храма протоиерея Андрея Кирлика и вручил церковные награды благодеятелям.