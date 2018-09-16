В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном (Секретаревым)
12:49, 16 сентября 2018Православие
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В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном / monasterium.ru
В пятницу, 14 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил отпевание бывшего наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева).
Многочисленные верующие собрались в этот день в обители, чтобы проститься с архимандритом. По завершении отпевания гроб с телом почившего был обнесен вокруг обители и положен на братском кладбище в Богом Заданных пещерах, сообщает "Монастырский вестник".
В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном / monasterium.ru
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