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В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном (Секретаревым)

12:49, 16 сентября 2018
Православие
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В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном / monasterium.ru

В пятницу, 14 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил отпевание бывшего наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева). 

Многочисленные верующие собрались в этот день в обители, чтобы проститься с  архимандритом. По завершении отпевания гроб с телом почившего был обнесен вокруг обители и положен на братском кладбище в Богом Заданных пещерах, сообщает "Монастырский вестник".

/ monasterium.ru
/ monasterium.ru
/ monasterium.ru
/ monasterium.ru
В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном / monasterium.ru

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