В Псково-Печерском монастыре попрощались с бывшим наместником архимандритом Тихоном (Секретаревым)

В пятницу, 14 сентября, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил отпевание бывшего наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева).

Многочисленные верующие собрались в этот день в обители, чтобы проститься с архимандритом. По завершении отпевания гроб с телом почившего был обнесен вокруг обители и положен на братском кладбище в Богом Заданных пещерах, сообщает "Монастырский вестник".