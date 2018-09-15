Православные Винниччины отметили день Собора Винницких святых

Православные Винницы отметили день Собора Винницких святых.

В праздник Собора Винницких святых и 85-летия образования Винницкой епархии, 14 сентября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Винницы была совершена торжественная Божественная Литургия. Об этом сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

Перед началом богослужения, а также во время Литургии возносились молитвы за упокой почившего винницкого архипастыря митрополита Макария (Свистуна), который похоронен на территории собора, которому в этом году 14 сентября исполнилось бы 80 лет. Также все молились за усопших архиереев, священников и верующих Винницкой епархии.

После Литургии был отправлен молебен всем святым земли Винницкой и преподобному Симеону Стовпнику.