В день празднования 240-летия основания Херсона прошел соборный молебен о благополучии края

В субботу, 15 сентября, жители и гости Херсона отмечают 240-ю годовщину со дня его основания.

Согласно сложившейся многолетней традиции, в сам День города праздничные мероприятия и торжества начались с общей молитвы, сообщает "Православная Херсонщина".

По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, в Екатерининском соборе, который также празднует в этом году 237-летие своего основания и который является старейшей постройкой на территории бывшей Херсонской крепости, духовенством Херсонской епархии Украинской Православной Церкви был совершен благодарственный молебен с сугубыми прошениями о мире в Украине и о благополучии Херсонского края.

На богослужении вместе со священнослужителями молились представители властей, общественности, прихожане храмов и гости города. После молебна настоятель Екатерининского собора протоиерей Петр Коваль передал всем присутствующим приветственные слова от митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и поздравил с Днём города.