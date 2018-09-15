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В день празднования 240-летия основания Херсона прошел соборный молебен о благополучии края

21:37, 15 сентября 2018
Православие
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В день празднования 240-летия основания Херсона прошел соборный молебен о благополучии края / pravoslavie.ks.ua

Согласно сложившейся многолетней традиции, в сам День города праздничные мероприятия и торжества начались с общей молитвы, сообщает "Православная Херсонщина". 

/ pravoslavie.ks.ua

По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, в Екатерининском соборе, который также празднует в этом году 237-летие своего основания и который является старейшей постройкой на территории бывшей Херсонской крепости, духовенством Херсонской епархии Украинской Православной Церкви был совершен  благодарственный молебен с сугубыми прошениями о мире в Украине и о благополучии Херсонского края.

На богослужении вместе со священнослужителями молились представители властей, общественности, прихожане храмов и гости города. После молебна настоятель Екатерининского собора протоиерей Петр Коваль передал всем присутствующим приветственные слова от митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и поздравил с Днём города. 

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