Волынские священники приняли участие в форуме семьи, приуроченном ко дню отца

Вчера, 14 сентября, во Дворце культуры города Луцка начался Волынский форум семьи «Счастливая семья – крепкая Украина», приуроченный к Международному дню отца.

По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, участие в форуме приняли представители Волынской епархии УПЦ и студенты Волынской духовной семинарии, сообщается на сайте епархии.

Форум организовали специалисты управления социальных служб для семьи, детей и молодежи Луцкого городского совета, в сотрудничестве с Волынской Советом Церквей, МБФ «Молодежь с миссией», и при поддержке МОО «Международный центр отцовства».

К проведению форума в Луцке присоединились со своими проектами председатель епархиального отдела по делам семьи протоиерей Петр Базюк, председатель просветительского отдела епархии протоиерей Валентин Марчук, активные священнослужители и их подопечные – будущие священники, студенты ВДС.