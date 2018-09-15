Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, выступил на совещании ОБСЕ

В четверг, 13 сентября, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принял участие в работе ежегодного совещания ОБСЕ, которое в эти дни проходит в Варшаве (Польша).

На мероприятии обсуждались вопросы соблюдения прав человека в религиозной сфере со стороны стран-членов ОБСЕ. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Епископ Виктор в своем выступлении отметил, что положение УПЦ в 2018 году осложнилось продолжающимися нарушениями прав верующих, неэффективным расследованием уголовных производств, продолжением разжигания религиозной вражды в отношении православных верующих нашей Церкви. В связи с этим, в последнее время Священный Синод Украинской Православной Церкви вынужденно трижды принимал решение, в которых отмечалось о признаках существенных проблем в сфере церковно-государственных отношений в Украине.

Представитель УПЦ обратил внимание всех присутствующих на конкретные примеры неэффективной защиты верующих со стороны правоохранительной системы, а именно, резонансные дела об избиении верующих силовыми структурами в с. Катериновка Тернопольской области, незаконный арест храма религиозной общины в с. Птичья Ровненской области. В этих и других делах верующим не было предоставлено надлежащей защиты, они до сих пор не могут вернуть принадлежащие им храмы, а виновные правонарушители остаются безнаказанными. Не решен вопрос снятия с рассмотрения парламента Украины антиконституционных законопроектов № 4128, 4511, 5309, которые направлены на ограничение прав религиозных организаций и верующих УПЦ в Украине и фактически разрушают юридическую и каноническую систему управления религиозными организациями. К этому времени Минкультуры не регистрирует уставы монастырей и епархий Украинской Православной Церкви, лишает их возможности полноценно существовать в статусе юридического лица.

Представителей дипломатических миссий и международных организаций было сообщено о других случаях давления и дискриминации в отношении УПЦ.