«Православная энциклопедия» начинает публикацию документов по вопросу воссоединения Киевской митрополии с РПЦ в 1678-1686 годах

В Церковно-нацчном центре «Православная энциклопедия» завершается работа над научным изданием большого корпуса нововыявленных документов, относящихся к вопросу воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью в 1685-1686 годах.

Готовящийся к публикации корпус документов охватывает и более ранние события, которые неразрывно связаны с историческими предпосылками этого воссоединения, сообщает "Седмица".

"Группа исследователей под руководством корреспондента РАН Б. Флори проделала колоссальную работу, которая близка к окончанию: мы планируем осуществить издание в конце 2018 – начале 2019 г.г.

Однако события последних дней, публикация отдельных материалов Синокса Константинопольской церкви, а также обилие не вполне достоверных сведений и трактовок, переполняющих сегодня различные интернет-издания, вынуждают нас пойти на беспрецедентный шаг: ЦНЦ «Православная энциклопедия» начинает осуществлять предварительную публикацию корпуса документов, относящихся к этой теме, как уже публиковавшихся, так и вновь выявленных", - рассказали в "Православной энциклопедии".

Публикация носит предварительный характер, поэтому часть документов будет опубликована в современной русской графике (документы, прошедшие сверку), часть – в оригиналах.

Поясняющие статьи и комментарии к данным текстам будут представлены позже по мере их готовности.

Материалы выставляются в разделе "Библиотека".