Священник призван быть миротворцем, а не политиком, разделяющим людей – интервью с Предстоятелем УПЦ

У Украинской Православной Церкви есть всё необходимое для служения Богу и народу. Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эксклюзивном интервью украинскому телеканалу.

– Сегодня нас затягивают в формат политической партии. Чтобы не Христос нами руководил, а кто-то из политиков. Если бы я хотел быть политиком, я бы им был, я бы такие одежды на себя не надевал, а сразу пошел бы в политику. Хотя в молодости у меня были такие шансы. Я их отбросил. Одев духовные одежды, я должен думать и заботиться о духовном. А те люди, которые надели рясы и занимаются эффективной политикой, выстраивают всякие геополитические планы, — просто нечестные люди, которые не смогли быть настоящими священниками, сделали из себя каких-то оборотней, чтобы через свой духовный образ притягивать к себе внимание людей. Это нечестно. И перед Богом этим людям придется очень тяжело отвечать.

Мы самостоятельная Церковь. И у нас есть все атрибуты независимости, которые нужны нам сегодня для нормального служения Богу и народу.

У нас есть свой Синод, независимый ни от кого. У нас есть Архиерейский Собор, независимый ни от кого, решения нашего Собора независимы — никто не имеет права наложить на них вето. У нас есть церковный суд, который является конечной инстанцией. У нас всё есть своё: у нас экономическая, административная независимость... Томос будет ограничением свободы, которую мы сегодня имеем. Нам этого не нужно. У нас есть независимость, самостоятельность, есть все атрибуты свободной жизни, необходимые для церковного успешного духовного служения людям.

То, что у нас есть с Московским Патриархатом духовные, молитвенные, канонические, культурные связи — это нормально. Так должно быть. Церковь не является политической организацией, которая сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра будет наоборот. Церковь всех любит, мы всех любим. Мы любим Москву, мы любим россиян, мы любим американцев, мы любимо африканцев, мы любим азиатов — мы всех любим. У нас нет врагов. У нас есть неприятели, которые противятся нам, но они не являются нашими врагами. Мы о них молимся.

Константинопольский Патриархат прислал в Украину двух своих экзархов. Это неканоничное действие Константинопольской Церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую Церковь своих легатов, своих экзархов.

Она была когда-то могущественной Церковью, охватывала собой весь цивилизованный мир. Она отожествляла себя с Византийской империей, Византийская империя охватывала почти весь мир, и Церковь была ей эквивалентной. Но сегодня нет Византийской империи, они живут прошлым. И вместо того большого государства, которым была Византия, сегодня Турция, в которой даже веры православной нет. Там православных можно пересчитать на пальцах. И они свою родину довели до такого состояния, что она из православного могущественного государства превратилась в мусульманское государство. И они сегодня хотят нами командовать, учить, как нам нужно жить?

Они хотят нашу Украину тоже довести до такого состояния, как они довели свою родину? Они не имеют ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела.

Вмешательство в дела другой Церкви — это антицерковное, антиканоническое действие, это грех. А грех приводит к разделению людей. Этот грех вмешательства в дела нашей Церкви может породить раскол мирового масштаба.

Церковь не может жить по стандартам мирской жизни. Мирская жизнь, особенно политическая, смешана с интригами, обманом, предательством... — набор всякого зла. Церковь не может жить такими нормами, Она живет заповедями Христовыми. У нас есть свои методы борьбы со злом. Это молитва, покаяние, терпение, смирением друг перед другом и перед Богом. Это — сильное оружие, уничтожающее зло.

Священник призван быть миротворцем, а не политиком, разделяющим людей. И та идеология, которая сегодня пропагандируется, не является Божьей идеологией, потому что идеология, которую сегодня насаждают в нашем обществе, становится антихристианской. Легитимизация однополых браков, абортов, самоубийств и т. д. — это всё противно Христу. Бог не благословляет людям делать это. Церковь исполняет свою миссию — Она ведет человека к Богу, напоминает людям, что мы все — творения Божьи и что Бог призывает всех нас любить друг друга, терпеть друг друга и помогать друг другу.

Я знаю, что наша Церковь будет до конца мира, потому что Господь сказал, что врата ада не одолеют Её.

Я бы хотел обратиться ко всем верующим нашей Церкви. Не бойтесь ничего. Будьте твердыми в своей любви к Богу. Храните чистоту святой православной веры, она — дорога, которая ведет человека к Богу. Любите друг друга, терпите друг друга, помогайте друг другу.

Зло пройдет, а добро будет жить вечно. Если мы будем всё терпеть, жить в любви ко всем и друг ко другу, то никакое зло нас не победит. Бог есть Бог силы, а у зла силы нет. Будем жить с Богом — и будем радостными, счастливыми и благословенными.

По материалам сайта "Фома в Украине".