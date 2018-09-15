Митрополит Варшавский и всей Польши Савва передал Предстоятелю УПЦ заверения в братской поддержке

Вчера, 14 сентября 2018 года, во время пребывания в Варшаве для участия в ежегодном совещании ОБСЕ, епископ Барышевский Виктор встретился с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва передал едином каноническом Предстоятелю УПЦ Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию заверения в постоянной молитвенной и братской поддержке. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В начале встречи епископ Виктор передал Его Блаженству братские приветствия от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и поздравил с 80-летним юбилеем, который в этом году отмечал Блаженнейший Митрополит Савва. На встрече также присутствовали епископ Гайновский Павел и клирик Варшавской епархии протоиерей Петр Несторук.

Представитель УПЦ рассказал о своей работе на ежегодном совещании ОБСЕ и о последних событиях из церковной жизни в Украине, связанных с внутренними и внешними инициативами о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской Церкви. От имени Предстоятеля УПЦ владыка Виктор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Савву за четкую и однозначную позицию по украинскому вопросу, которую выразил Архиерейский собор Польской Православной Церкви в мае текущего года, отметив, что «автокефалию предоставляет Мать-Церковь только после согласования с Предстоятелями всех Поместных Церквей».

«Будьте мужественными, держитесь единства вокруг своего Предстоятеля, не сдавайтесь и помните, что с вами Бог!» — сказал напоследок Предстоятель Польской Православной Церкви.

По окончании встречи епископ Виктор в сопровождении епископа Павла поклонился святыням кафедрального собора в честь святой равноапостольной Марии Магдалины.