Решение Синода РПЦ приостановить поминовения Константинопольского Патриарха не означает полного разрыва евхаристического общения - митрополит Иларион

Решение приостановить Русской Православной Церковью молитвенное поминовение за богослужением Константинопольского Патриарха не означает полного разрыва евхаристического общения.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион, сообщает patriarchia.ru.

«Те миряне, которые приезжают на Афон или оказываются в храмах Константинопольского Патриархата, могут в них причащаться. Но мы отказываемся от сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата, поскольку всякий раз за богослужением они поминают своего Патриарха, а его поминовение мы приостановили», - рассказал митрополит Иларион.

Также он пояснил, что за богослужением, которое совершает Патриарх Кирилл, поминовение будет начинаться сразу с Александрийского Патриарха, а не с Константинопольского, как это было до настоящего времени.