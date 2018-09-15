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В Минске прошел крестный ход к церковному Дню трезвости

02:09, 15 сентября 2018
Православие
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В Минске прошел крестный ход к церковному Дню трезвости / church.by

По сложившейся традиции, после Божественной литургии был отслужен молебен о страждущих недугами пьянства и наркомании и состоялся чин принятия обета трезвости, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Обет принимали люди, твердо решившие стать на путь физического и духовного трезвения, а также те, кто своим примером стремится помочь ближним в борьбе с пагубными привычками и способствовать воспитанию здорового подрастающего поколения.

По окончании молебна состоялся крестный ход трезвости, в котором приняли участие как прихожане храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», так и гости из других приходов, специально приехавшие для участия в шествии.

Ко всем присутствующим обратился настоятель прихода протоиерей Дионисий Пясецкий со словами проповеди о добродетели трезвости в жизни каждого христианина.

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