В Минске прошел крестный ход к церковному Дню трезвости

В минском приходе иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 11 сентября прошли мероприятия, приуроченные к церковному Дню трезвости.

По сложившейся традиции, после Божественной литургии был отслужен молебен о страждущих недугами пьянства и наркомании и состоялся чин принятия обета трезвости, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Обет принимали люди, твердо решившие стать на путь физического и духовного трезвения, а также те, кто своим примером стремится помочь ближним в борьбе с пагубными привычками и способствовать воспитанию здорового подрастающего поколения.

По окончании молебна состоялся крестный ход трезвости, в котором приняли участие как прихожане храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», так и гости из других приходов, специально приехавшие для участия в шествии.

Ко всем присутствующим обратился настоятель прихода протоиерей Дионисий Пясецкий со словами проповеди о добродетели трезвости в жизни каждого христианина.