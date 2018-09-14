В Нежине помолились о погибших воинах-освободителях города
23:28, 14 сентября 2018Православие
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В Нежине помолились о погибших воинах-освободителях города / orthodox.cn.ua
Накануне 75-й годовщины дня освобождения Нежина от немецко-фашистских захватчиков, 14 сентября, в Нежине помолились о погибших воинах-освободителях города.
В этот день духовенство города Нежина во главе с секретарем епархиального управления протоиереем Валерием Дашком была совершена заупокойная лития по воинам, которые положили свою жизнь за освобождение города. Об этом сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.
В Нежине помолились о погибших воинах-освободителях города / orthodox.cn.ua
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