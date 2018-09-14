Накануне 75-й годовщины дня освобождения Нежина от немецко-фашистских захватчиков, 14 сентября, в Нежине помолились о погибших воинах-освободителях города.

В этот день духовенство города Нежина во главе с секретарем епархиального управления протоиереем Валерием Дашком была совершена заупокойная лития по воинам, которые положили свою жизнь за освобождение города. Об этом сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.