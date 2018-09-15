Синод РПЦ сделал заявление по ситуации в Украине

Священный Синод Русской Православной Церкви 14 сентября сделал ответное заявление по назначению Священным Синодом Константинопольской Православной Церкви своих экзархов в Киев.

Как сообщается на patriarchia.ru, "это решение является грубейшим нарушением церковного права, вторжением одной Поместной Церкви на территорию другой".

В документе Синод РПЦ опровергает заявление представителей Фанара о том, что Киевская митрополия никогда и не передавалась в юрисдикцию Московского Патриархата.

"Позиция по вопросу об автокефалии, которую озвучивает сейчас Константинопольская Патриархия, полностью противоречит согласованной позиции всех Поместных Православных Церквей, выработанной в результате непростых дискуссий в рамках подготовки к Святому и Великому Собору и зафиксированной в документе «Автокефалия и способ ее провозглашения», который был подписан представителями всех Поместных Церквей, в том числе Константинопольской Церкви", - говорится в заявлении.

"На Собрании Предстоятелей Поместных Церквей в Шамбези в январе 2016 года Патриарх Варфоломей публично называл митрополита Онуфрия единственным каноническим Предстоятелем Православной Церкви в Украине. Тогда же Предстоятель Константинопольской Церкви дал обещание, что ни во время Критского Собора, ни после него не будут предприняты никакие усилия, чтобы легализовать раскол или в одностороннем порядке предоставить кому-то автокефалию", - напоминает Синод РПЦ.

В РПЦ констатируют, что "константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога", поэтому "Московский Патриархат вынужден приостановить молитвенное поминовение Константинопольского Патриарха Варфоломея за богослужением и с глубоким сожалением приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата, а также прервать участие Русской Православной Церкви в Епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата".

В РПЦ также заявляют о том, что "в случае продолжения деятельности Константинопольского Патриархата на территории УПЦ" будут вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. "Вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев", - заявил Синод РПЦ.

"Сознавая, что происходящее представляет опасность для всего мирового Православия, обращаемся в сей трудный час за поддержкой к Поместным автокефальным Церквам, призываем Предстоятелей Церквей проникнуться пониманием нашей общей ответственности за судьбу мирового Православия и инициировать братское всеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине", - говорится в обращении.