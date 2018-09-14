Синод РПЦ приостановил поминовение Патриарха Варфоломея и сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата

Священный Синод РПЦ принял решение о приостановлении сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата.

Члены Синода также приняли решения о приостановлении поминовения Константинопольского Патриарха, рассказал по завершению заседания председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион, сообщает "Православие и мир".

Богословские диалоги и другие мероприятия с участием Константинопольского Патриархата будут приостановлены.

«Причины такого решения заключаются в том, что Константинопольский Патриархат незаконно вторгся на территорию Московского Патриархата, назначив в Украине своих экзархов. На протяжении 300 лет статус киевской метрополии в составе московского патриархата не оспаривалсь.Теперь это оспаривание началось. Мы с этой позицией категорически не согласны. Мы в заявлении были вынуждены со скорбью напомнить, что было в 1920 годах, когда обновленцы терзали Патриарха Тихона, а Константинопольский Патриархат встал на сторону обновленцев. Мы не стали бы вспоминать об этой странице в истории наших взаимоотношений с Константинополем, если бы эти печальные события не повторялись сегодня. Мы приняли решения вынужденно. Мы очень хотели избежать этого, на протяжении многих лет пытались решать проблемы с помощью диалогов. Последней такой попыткой была поездка патриарха в Стамбул. Сразу после этого последовала назначение экзархов. Уже 8 сентября мы предупредили, что ответные меры последуют в ближайшее время», – заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Иларион сообщил, что несмотря на то, что РПЦ прекращает поминовение Константинопольского Патриархата и сослужение с его иерархами, это не означает полного разрыва евхаристических отношений. Он рассказал, что теперь поминовение будет начинаться с Александрийского Патриарха.

Константинопольский Патриархат высказался о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. 7 сентября было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщалось о назначении двух иерархов Констинтинопольской Церкви – архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) – экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве.

Священный Синод Русской Православной Церкви выразил протест против данных действий Константинопольского Патриархата, заявив, что «данное решение принято без согласования с Патриархом Кириллом и Митрополитом Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».