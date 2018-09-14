Священный Синод утвердил текст службы преподобному Амфилохию Почаевскому

В пятницу, 14 сентября, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина состоялось пятое в 2018 году пленарное заседание Синодальной богослужебной комиссии.

Священный Синод утвердил представленные Синодальной богослужебной комиссией тексты служб преподобному Амфилохию Почаевскому, мученику Алексию Елнатскому, преподобному Василиску Сибирскому, благоверному князю Олегу Брянскому, сообщает patriarchia.ru.

Утверждены также тексты тропаря и кондака священномученикам Александру Сахарову и Иоанну Тихомирову Шатурским.

Комиссия рассмотрела и отредактировала службы Колочской иконе Божией Матери, сщмч. Константину, пресвитеру Богородскому, прпп. Александре, Елене, Марфе Дивеевским и прп. Елене Дивеевской.

Были рассмотрены и отредактированы также тропарь и кондак прмц. Марии (Мамонтовой-Шашиной), тропарь, кондак и молитва свт. Ионе Вятскому и Великопермскому. Все службы и молитвословия одобрены и направлены на рассмотрение Священного Синода.

Комиссия рассмотрела замечания, присланные на одобренную ранее службу святым отцам Всероссийского Собора 1917-1918 гг. Служба одобрена в новой редакции и передана на утверждение Священного Синода.

Следующее пленарное заседание Комиссии состоится 29 ноября 2018 года.