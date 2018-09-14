Дуленко Оля борется с лейкозом и нуждается в помощи – «Надеюсь и верю»

В августе у 17-летней Дуденко Оли диагностировали рецидив острого лейкобластного лейкоза.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Оля проходила основное лечение с 2014 по 2016 гг. в онкогематологическом отделении, затем вернулась домой.

«Мы доучились в своей родной школе, отпраздновали выпускной. Продолжили обучение в Сумском высшем училище строительства и дизайна. Прошел еще год, полон лучших впечатлений: новый коллектив преподавателей, множество друзей, новые мечты и надежды. Не так давно у Оли заболело горло, увеличился лимфоузел. Это были первые признаки рецидива. Опять больница, опять пункция и снова неутешительный диагноз - рецидив. Сколько боли, слез, потому что все сначала надо пройти...», - рассказала мама Оли.

Сейчас Оля находится на лечении в «Охмадете». Результаты обследования подтвердили рецидив. Девушка прошла 1 блок химиотерапии, впереди еще 3 блока высокодозной химиотерапии.

Также Оле необходимо будет делать пересадку костного мозга за границей. Сейчас и мама, и Оля ожидают результатов пункции. Но лечение нужно продолжать. Девушке необходим препарат «Алкеран» в количестве 1 упаковка, стоимостью 2412, 11 грн. Мама обращается с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, в лечении дочери.

О том, как и чем помочь Дуленко Ольге – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».