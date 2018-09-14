В Виннице православные отметили Собор местночтимых святых

В день праздника Собора Винницких святых, церковного Новолетия, 14 сентября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы была совершена торжественная Божественная литургия.

Также в этот день отмечается память преподобного Симеона Столпника и 85-летие образования Винницкой епархии УПЦ, сообщает пресс-служба епархии.

Перед началом богослужения, а также во время литургии возносились молитвы за упокой почившего митрополита Макария (Свистуна), который похоронен на территории собора, которому в этом году 14 сентября исполнилось бы 80 лет. Также все молились об усопших архиереев, священников и верующих Винницкой епархии.

После литургии был совершен молебен всем святым земли Винницкой и преподобному Симеону Стовпнику.

По окончании богослужения митрополита Симеона поздравили архиереи и верующие с Днем ангела.