В Днепре православные молились о журналистах, которые умерли за годы независимости Украины

В Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра по инициативе Днепропетровской областной организации Национального союза журналистов Украины 14 сентября, накануне дня памяти погибших и умерших журналистов - 16 сентября - состоялась панихида.

Возглавил панихиду по умершим за годы независимости Украины журналистов митрополит Ириней, сообщает пресс-служба Днепропетровской епархии УПЦ.

"Сегодня мы собрались, чтобы помолиться о упокоении усопших журналистов. Они сейчас находятся в другом измерении, в вечной жизни. Поэтому очень важно вспоминать их в молитве. Молясь о них, мы содействуем им, помогаем, и они не остаются в долгу – своими молитвами содействуют нам. Эта молитвенная связь очень важна. Приятно, что вы ее восстановили и поддерживаете. Мы ежегодно совершаем поминовение усопших журналистов", - сказал митрополит Ириней.

На панихиде присутствовали журналисты днепропетровского региона, которые молитвенно вспомнили погибших и умерших товарищей по профессии.