В Польской Православной Церкви напомнили, что для предоставления автокефалии необходимо согласие всех Поместных Церквей

Для предоставления автокефалии Украинской Церкви необходимо согласие всех Поместных Церквей, а поспешное решение может углубить раскол, предупредила Польская Православная Церковь.

Об этом говорится в письме секретаря канцелярии Польской Православной Церкви Ежи Дорошкевича, поступившем в РБК в ответ на запрос с просьбой выразить свое отношение к автокефалии УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Секретарь канцелярии Польской Православной Церкви дает ответ, ссылаясь на выдержки из протокола заседаний Архиерейского собора Польской Церкви от 9 мая, в котором было сказано «автокефалию предоставляет Мать-Церковь только после согласования с Предстоятелями всех Поместных Церквей».

Он отмечает, что поспешные действия могут углубить раскол в Украине.

«В настоящее время в Украине сложилась ситуация, о которой должны заботиться все Поместные Православные Церкви», – говорится в письме.