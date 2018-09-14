Томос - это будет ограничение свободы, которую мы сегодня имеем - Предстоятель УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о статусе Церкви и объяснил, почему Томос о предоставлении автокефалии будет только ограничивать Ее свободу.

Митрополит Онуфрий в программе «Утро с Интером» назвал, какие атрибуты независимости имеет Церковь, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы - самостоятельная Церковь и те все атрибуты независимости, которые необходимы нам сегодня для служения Богу и народу, мы имеем. У нас есть: свой Синод, независимый ни от кого, у нас есть свой Архиерейский Собор, независимый ни от кого. Решение нашего Синода и Архиерейского Собора являются конечными и никто не может их оспаривать, на них накладывать вето. У нас есть и свой церковный суд, который является конечной инстанцией. У нас все есть свое. У нас экономическая независимость, административная независимость.

Томос - это будет ограничение нашей свободы, которую мы сегодня имеем. Нам этого не нужно. Если кому-то это нужно - они выстраивают себе, но нам не нужно, у нас все есть - есть независимость и самостоятельность и все те атрибуты свободной жизни, которые нужны нам для нашего церковного успешного духовного служения людям», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Он также сказал, в каких отношениях УПЦ находится с Русской Православной Церковью.

«То, что мы имеем с Московским патриархатом - мы имеем духовные связи, молитвенные связи, канонические связи и культурные связи. Это нормально. Так должно быть. Церковь не является политической организацией, сегодня одного любит, а другого ненавидит, а завтра будет наоборот. Церковь всех любит», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.