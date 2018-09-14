Митрополит Онуфрий не поехал на заседание Синода РПЦ по состоянию здоровья
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий по состоянию здоровья не смог присутствовать на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 14 сентября в Москве.
Был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого Митрополит Онуфрий сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением в Украину иерархов Константинопольского Патриархата, сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Кирилла протоиерей Александр Волков на своей странице в Фейсбук.
Он также опубликовал вступительное слово Патриарха, в котором, в частности, говорится, почему было созвано внеочередное заседание Священного Синода РПЦ.
«Сегодня на повестке дня один вопрос, связанный с реализацией решения Константинопольского Патриархата о направлении в Украину так называемых экзархов. Наш Синод уже сделал заявление 8 сентября, оно было опубликовано, в связи с принятием решения Константинопольским Синодом о направлении таких представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли в Украину и приступили к работе», - сказал Патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Православной Церкви провел параллель нынешних событий с событиями начала ХХ века.
«То, что сейчас происходит, является зеркальным отображением того, что предпринимал Константинопольский Патриарх в 20-х годах, когда наша Церковь во главе со Святейшим Патриархом Тихоном находилась в тяжелейших условиях. Патриарх испытывал тягчайшее давление со стороны властей, инспирированная властью раскольническая организация – обновленческая Церковь – набирала силы, и тогда Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую «комиссию» по просьбе неких православных. Естественно, что Русская Православная Церковь никаких просьб в адрес Патриарха Григория VII не направляла. А видимо, направляли раскольники-обновленцы. И Патриарх Тихон написал очень ясное канонически обоснованное письмо с протестом против того, чтобы на каноническую территорию Русской Православной Церкви, которую он возглавлял, неканоническим путем была направлена какая-то «комиссия» со стороны другой Поместной Церкви.
Я думаю, что поскольку происходящее ныне в Украине, как я уже сказал, является зеркальным отображением того, что имело место в начала XX века, мы должны следовать той линии, которую очень мужественно определил Святейший Патриарх Тихон в тяжелейшие для нашей Церкви годы и которая является единственно правильной и канонически обоснованной линией. Поэтому мы сейчас будем иметь дискуссию в Синоде», - рассказал Патриарх Кирилл.
Он обратился по видеосвязи к Митрополиту Онуфрию: «Я очень рад Вас видеть. Несмотря на то, что со здоровьем у Вас сейчас не все благополучно, что помешало Вам прибыть в Москву, мы радуемся видеть Вас в силе и крепости духовной, что дает нам надежду на то, что руководство Украинской Православной Церковью в Вашем лице будет продолжать единственно правильный путь – осуществлять свое служение в соответствии с канонами Православной Церкви».