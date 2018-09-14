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Сегодня состоится внеочередное заседание Священного Синода РПЦ

09:41, 14 сентября 2018
Православие
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Патриаршая и Синодальная резиденция в Даниловом монастыре / patriarchia.ru

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви будет проходить в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.

Начало заседания в 11.00.

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