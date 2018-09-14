Сегодня состоится внеочередное заседание Священного Синода РПЦ
09:41, 14 сентября 2018Православие
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Патриаршая и Синодальная резиденция в Даниловом монастыре / patriarchia.ru
Сегодня, 14 сентября, состоится внеочередное заседание Священного Синода РПЦ.
Об этом сообщает patriarchia.ru.
Внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви будет проходить в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла.
Начало заседания в 11.00.
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