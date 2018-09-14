Сегодня состоится внеочередное заседание Священного Синода РПЦ

Сегодня, 14 сентября, состоится внеочередное заседание Священного Синода РПЦ. Об этом сообщает patriarchia.ru. Внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви будет проходить в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре в Москве под председательством Патриарха Кирилла. Начало заседания в 11.00.

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