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VII Елисаветинский крестный ход посвятят 100-летию мученической кончины святых царственных страстотерпцев

22:22, 13 сентября 2018
Православие
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Завершится крестный ход общей молитвой святой Елизавете Федоровне / foma.ru

VII Елисаветинский крестный ход в память о святой преподобномученице Великой княгине Елизавете Федоровне пройдет 16 сентября из села Ильинское в село Усово в Подмосковье.

В нынешнем году традиционный крестный ход посвящен 100-летию мученической кончины святых Царственных страстотерпцев, преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары и других представителей династии Романовых, сообщает сайт журнала "Фома".

Маршрут крестного хода, который проводится ежегодно в сентябре с 2011-го, объединяет старинные села Ильинское и Усово, раньше входившие в единственную в Подмосковье Императорскую усадьбу. Он также включает в себя переправу на плотах через Москву-реку.

В Ильинском-Усово Великий князь Сергей Александрович (1857-1905) вместе с супругой Великой княгиней Елизаветой Федоровной (1864-1918) много времени посвятили благотворительности и просвещению. Помощь населению оказывалась в любых сложных ситуациях: при пожарах, неурожаях, эпидемиях.

Завершится крестный ход общей молитвой святой Елизавете Федоровне у Спасского храма. Вечером того же дня при поддержке Московской епархии состоится концерт-реквием к 100-летию мученической кончины Царственных страстотерпцев. Автор текста и музыки — митрополит Волоколамский Иларион.

В фойе зала будет представлена выставка акварелей монахинь Гефсиманской обители святой Марии Магдалины, презентация авторских платков художественной мастерской Нины Ручкиной, выставка церковного ювелирного искусства художественного объединения «Мастерские Гребенниковых».

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