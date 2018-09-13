Братия Киево-Печерской лавры собирает теплые вещи для малообеспеченных на осень.

Благодаря неравнодушным благотворителям, жертвователям, братия социального отдела помогают в сложных ситуациях людям с ограниченными физическими возможностями, пожилым и одиноким, родителям с детьми и малообеспеченным, сообщается на сайте обители.

"В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в отделе социального служения братия оказывают духовную и материальную помощь всем, кто в этом нуждается. К сожалению, есть люди, которые в силу разных обстоятельств не имеют постоянную крышу над головой. С наступлением холодов количество таких людей, приходящих в соцотдел, увеличивается. Им помогают выбрать теплую одежду, обувь, необходимые вещи, предлагают продукты, мед лаврской пасеки", - говорится в сообщении.

Сотрудники соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела соцслужения Лавры.