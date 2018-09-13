Синод УПЦ установит дату празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

В четверг, 13 сентября, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.

На заседании были рассмотрены материалы, касающиеся установления празднования в честь икон Божией Матери «Утоли моя печали» (Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь с. Городница Житомирской области), Осичанской (Балтская епархия) и Тригорской (Житомирская епархия). Об этом сообщает "Православная Херсонщина".

После изучения данных материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.