Синод УПЦ установит дату празднования в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
18:14, 13 сентября 2018Православие
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Икона «Утоли моя печали» / dishupravoslaviem.ru
В четверг, 13 сентября, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде Украинской Православной Церкви.
На заседании были рассмотрены материалы, касающиеся установления празднования в честь икон Божией Матери «Утоли моя печали» (Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь с. Городница Житомирской области), Осичанской (Балтская епархия) и Тригорской (Житомирская епархия). Об этом сообщает "Православная Херсонщина".
Состоялось очередное заседание Комиссии по канонизации святых / pravoslavie.ks.ua
После изучения данных материалов, они были переданы для рассмотрения в Священный Синод Украинской Православной Церкви.
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