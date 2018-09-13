На Житомирщине освятили храм УПЦ в честь священномученика Владимира (Богоявленского)

В поселке Волосеевка, на Житомирщине, 12 сентября, митрополит Никодим освятил храм в честь священномученика Владимира митрополита Киевского (Богоявленского).

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения был совершен праздничный крестный ход с иконой святого благоверного князя Александра Невского.