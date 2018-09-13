Пользователей Facebook опрашивают относительно назначения Константинопольских экзархов в Украинe

Центр информации Украинской Православной Церкви начал опрос пользователей Facebook относительно назначения Константинопольских экзархов в Украину.

На официальной странице Центра информации УПЦ предлагается ответить на вопрос «решит ли приезд Константинопольских экзархов проблему раскола украинского Православия?» Пользователям предлагается высказать свое мнение кратко, отвечая «да» или «нет», или же предоставить развернутый ответ на этот вопрос в комментариях под опросом.

В опросе участвуют пользователи соцсети из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.

Напомним, что Константинопольский Патриархат 7 сентября официально сообщил, что «в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфильского Даниила из США, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.