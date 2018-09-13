В Токио в православном соборе впервые за 90 лет поднимут 11 колоколов

Впервые с 1928 года в православном храме Токио – в Воскресенском соборе – начался подъем колоколов.

Об этом сообщает российское информагенство.

«В последний раз колокола на храм поднимали ровно 90 лет назад. Во время сильного землетрясения в 1923 году храм сильно пострадал, колокольня рухнула, и все колокола погибли. После того как храм был восстановлен, один колокол для новой колокольни привезли из церкви в Хакодате, он был отлит в Москве в 1884 году, а пять отлиты в Польше 14 сентября 1928 года», – рассказал архимандрит Герасим (Шевцов).

Всего будут поднимать 11 новых колоколов. На одном из колоколов есть надпись по-японски.

«По-моему, это впервые в истории Японской православной церкви надпись на таком большом колоколе делается по-японски. Надпись гласит: «По благословению архиепископа Токийского митрополита Всей Японии Даниила в феврале 2018 года на средства господ Григория и Галины Хаттори отлиты колокола мастером Николаем Шуваловым», – рассказал архимандрит Герасим.

Воскресенский собор был заложен в 1884 году архимандритом Николаем (Касаткиным), он был освящен в 1891 году.