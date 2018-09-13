Митрополит Антоний на примере греческих старостильников рассказал "Ромфее" о ситуации в Украине

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в интервью греческому агентству церковных новостей «Ромфея» рассказал о том, как воспринимается решение Вселенского Патриархата назначить двух экзархов в Киев в лоне Украинской Православной Церкви.

Перевод интервью с греческого опубликовал Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"У вас в Греции уже около ста лет раскол старостильников. Он до сих пор не разрешен. Представьте, если бы вам сказал кто-то из Патриархатов: «Если вы не можете решить это сами, то это сделаем мы. Итак, мы призна́ем старостильников в качестве канонической Церкви, назовем их Элладской Церковью, примем опять старый стиль календаря, а вы – настоящая Церковь Эллады, должны присоединиться к ним и отказаться от своего календаря. Если вы не хотите, то будьте как есть, но вашей Церкви мы дадим новое имя»", - объяснил Митрополит Антоний.

Также он привел и другой исторический пример.

"Настоящий раскол между Востоком и Западом, то есть между Римско-Католической и Православной Церковью состоялся не в 1054 году, когда поругались между собой тогдашний патриарх Михаил Керулларий с кардиналом Гумбертом. Настоящий раскол произошел во время I Крестового похода (1096-1099 г.г.), когда латинские крестоносцы начали изгонять православных епископов в Антиохии и вообще на Ближнем Востоке и на их места ставить латинских епископов. Именно в этот период начался реальный раскол", - напомнил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Константинопольский Патриархат 7 сентября сообщил, что «в рамках подготовки решенного предоставления автокефального устройства Православной Церкви в Украине», назначил архиепископа Памфильского Даниила из США, а также епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.