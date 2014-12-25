Может ли современный человек стать святым

Что такое святость и каковы шансы у современного человека стать святым. На вопросы отвечает духовный наставник, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

— Владыка, объясните, пожалуйста: апостол Павел говорит всем христианам: "Вы святы". Что Церковь свята — ясно и понятно. Что угодники Божии, которые с икон на нас смотрят, святы — тоже ясно. Они в пустыню уходили, гонимы были, а порой и убиты за веру. Но вот представить себя в образе святого угодника, ну или соседа дядю Васю, который и в церковь ходил раза два в жизни? Ну уж нет! Какие из нас святые угодники? Это невозможно!

— Почему невозможно? Достичь святости очень просто. Знаете ли вы, что люди счастливее дьявола? Потому что они имеют возможность покаяния, молитвы, ежедневного очищения от греховных помыслов и поступков. Это и есть путь к святости. Живите по заповедям — и будете святы. Что может быть проще? Не имейте идолов, поклоняйтесь единому Богу. Чтите воскресенье, потому что Господь, сотворив мир, на седьмой день почил от дел своих, Христос же воскрес. Это так легко! Не завидуйте, не прелюбодействуйте, не смотрите с вожделением, не злословьте. Все эти заповеди просты, но нужно только захотеть их исполнять. Захотеть! Святая жизнь — это всецелая преданность человека Богу. Волевое решение: мне без Бога нельзя.

Святость начинается в момент, когда мы приносим себя в дар Богу, делаемся Его собственностью, говорит нам митрополит Антоний Сурожский. Хотя, конечно, это не делает нас автоматически святыми! Святость человека была и будет сочетаться с какой-то долей греховности, однако человек Божий, признавая, что в нем еще есть несовершенство, уже стремится к изменениям, переработке своих греховных качеств, которые постепенно должны исчезнуть.

— А можно ли считать младенца святым? Ведь он еще ничего не сделал греховного?

— Даже младенец "заражен" первородным грехом. "Нет человека, который не согрешит", —говорит Христос. При этом Сам же добавляет: "Не запрещайте ко мне приходить детям". Младенец сам не может прийти, потому на седьмой день после его рождения родители приносят его в храм и "смывают" первородный грех Таинством крещения и миропомазания. Только после этого обновляется его жизненная стезя и действует благодать Святого Духа. После чего, действительно, ребенок до семи лет — маленький ангел. А с семи лет, чтобы поддерживать это состояние, родители водят ребенка на исповедь и причастие и сами показывают личным примером стремление к святости.

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР — ОТЧЕТ ЗА ДЕНЬ

— Стремление показать можно, а вот как жить, если нет такого дня, чтобы мы не грешили: там обидел, там подумал не так, прогневался. Это нереально.

— Как раз очень реально! Станьте перед иконой сегодня и вспомните, что хорошего вы сделали и сколько сделали противоестественного своей душе и Богу. Станьте завтра и снова посмотрите на свою жизнь. Вы заметите, что вчера вы были чище, лучше. Потому что вчера еще Господь не открыл, что вы гневались и осуждали. А сегодня все иначе. Чем больше подходишь к свету, тем больше видны изъяны. У каждого верующего наступает момент, когда он смотрит на свою душу и в ужасе восклицает: "Какой я грязный! Как я могу так жить! Как Бог меня, такого уродца из навоза земного, терпит?!" Вот первый признак того, что вы идете ко Христу, это первый шаг к святости. Так Дух Святой очищает и дает возможность увидеть, что сам ты немощен. И все твои ощущения собственной значимости — пустота, иллюзия. Потому что она — без Бога. А теперь представь, днем ты пил, гулял с друзьями, а ночью придет "подруга нежданная" — здравствуй, я смерть, идем. И где твой мир? Где твои друзья? Где твои собутыльники-знакомые? В лучшем случае придут подержаться за гроб. А Христос всегда с тобой рядом. Потому, принимая решение что-либо сделать, думай: что бы сказал на это Христос, ведь Его мнение — самое важное. Потому что оно вечное. Как часто бывает, начинаешь себя жалеть — устал, немощен, полежать бы... Нет! Гнать от себя лень-матушку поганой метлой. Встал, взял себя в руки и пошел молиться и трудиться. Чтобы Христу было что о тебе сказать!

какого старца нужно слушать?

— Владыка, сегодня так модно ездить по скитам в поисках святых старцев, которые должны научить тебя уму-разуму. Как понять, святой этот старец или нет? Нужно ли его слушать?

— Вот! Когда у преподобного Серафима Саровского спросили, почему так мало осталось старцев, он лишь спросил: "А вы готовы их слушать?" Хочешь дружить с миром — будет вражда с Богом. Однако и в миру святых людей любят. Самые последние грешники любят святых людей. Потому что от них мир Божий идет. Подержишься за руку, посидишь возле такого человека — и на душе легче. Ощущение — словно общался с ангелом. У нас в Киево-Печерской лавре есть духовник отец Авраамий, старец старой лавры, затворник. Он никогда никого не осудил. Своим духовным чадам дает один поклон в наказание и говорит: "Знаю, вам же трудно. Сделайте один поклон, остальное я за вас сделаю". Что такое земная жизнь? Это училище благочестия. А жития святых людей — это есть примеры прохождения школы благочестия. Изучай и бери с них пример! Однако людям всегда интересней узнать, когда кто выйдет замуж, будут ли дети, чем знать, что ты грешен и забыл, когда исповедовался. Потому и прежде, и теперь хватает лжепророков и лжесвятых.

КАКОЙ СВЯТОЙ "КРУЧЕ"

— Тогда, выражаясь языком молодежи, какой же святой "круче"? К кому обращаться за помощью и ходатайством пред Господом?

— "Круче" тот, кому ты молишься от души. Когда подходишь к иконе, к мощам и чувствуешь там тепло, мир — там ваше место, там ваш так называемый самый "крутой" святой. Сегодня все стоят в очереди к Матронушке или еще к кому другому — чтобы бизнес хорошо шел, чтоб деньгибыли, чтобы замуж выйти. Причем, как говорил Остап Бендер: "Я бы и рад взять частями, но мне сейчас и все сразу надо". Чуть ли не за грудки ее готовы трясти: "Давай, помогай сейчас, ты же святая!" Такие заявления очень похожи на фразы, которые кричали Христу: "Если ты Бог, сойди с креста!" Гонка за чудесами не путь святости. Это путь глупости.

— Как сейчас становятся святыми?

— Только Господь знает всех святых. На земле же святыми признают людей только после их смерти и только если на месте их погребения начинают происходить чудеса, исцеления. Один из признаков святости — нетление мощей. Но вскрывать гроб дозволяется только через 30 лет. Далее Священный Синод издает постановление и отправляет все документы в специальную комиссию по канонизации святых. Комиссия делает запросы в специальные органы: не состоял ли в политических баталиях в советское время, не участвовал ли в расколе церкви, не отрекся ли от веры под давлением и пытками НКВД. Если никаких негативных данных о человеке нет, мощи приводят в надлежащий вид, помещают в раку, пишется тропарь и кондак (гимны величания святому), и устанавливается чин прославления. Происходит последняя заупокойная лития, читается житие, тропарь и кондак — и умершего причисляют к лику святых. Главное, что все святые прежде были людьми. Словом, стать святым вовсе не так нереально, как вам кажется на первый взгляд. Главное — захотеть!

КАКИЕ БЫВАЮТ ЧИНЫ СВЯТЫХ ЛЮДЕЙ

ПРОРОКИ — люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути Его Промысла (например, Илия, Иоанн Предтеча, праведная Анна).

АПОСТОЛЫ — 12 учеников Христа, которые после сошествия на них Святого Духа проповедовали по всему миру христианскую веру и 70 ближайших сподвижников Церкви (первоверховные Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн).

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ — святые, которые потрудились в обращении ко Христу стран и народов (князь Владимир и княгиня Ольга, цари Константин и Елена).

СВЯТИТЕЛИ — патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы, достигшие святости попечением о своей пастве (Николай Чудотворец, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст).

ПРЕПОДОБНЫЕ — уподобившиеся Господу монахи (Антоний и Феодосий Печерские, Иов Почаевский, Серафим Саровский и Сергий Радонежский, Мария Египетская).

БЕССЕРЕБРЕННИКИ — служившие врачеванием (Пантелеимон, Агапит).

ПРАВЕДНЫЕ — будучи семейными людьми, вели угодную Богу жизнь (Иоаким и Анна).

Анастасия Белоусова, "Сегодня".