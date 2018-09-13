Блюститель Дальних пещер Киево-Печерской лавры рассказал о чудесах по молитвам святых (укр., видео)

Преподобні печерські аскетичним життям і неперервною молитвою досягли святості, наповненості благодаттю Святого Духа, а ця наповненість благодаттю дає можливість дари Святого Духа передавати іншим людям.

Архімандрит Даміан (Радзіховський), блюститель Дальніх печер Києво-Печерської лаври в інтерв’ю Інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ розповів про різницю між чудесами за молитвою святих та “допомогою” цілителів.

— Які чудеса за молитвами перед мощами Києво-Печерських преподобних зафіксовано сьогодні?

— Чудеса відбуваються постійно! Не потрібно сприймати чудо, як екстраординарну подію, у примітивному ключі, на кшталт, нічого не було – і ось щось з’явилося.

Чудо для нас – коли люди приходять із молитвою.

Не завжди до Києво-Печерської Лаври приходять воцерковлені люди. Коли трапляється біда, тоді люди відразу згадують про Бога, про святині. Буває, що людина приходить до монастиря – і кардинально змінює своє життя, вперше підходить до Таїнства Сповіді, Причастя. Людина починає вести церковне життя, і Господь, за молитвами преподобних, допомагає їй.

Часто люди, які звертаються в молебнях із проханням про допомогу до преподобних, отримують, наприклад, зцілення від тяжких хвороб. Я знаю особисто таких вірян. Неодноразово я звершував молебні, сповідував, причащав людей, які хотіли змінити своє життя. Так, у однієї людини виникла онкологія, вона сповідалась, причастилась, ми звершили молебень біля мощей преподобних, помазували її миром від мироточивих глав. Потім та людина телефонує і розповідає, що під час контрольної операції на щитовидній залозі лікарі зробили розріз, але не виявили пухлину, яку до того діагностувала МРТ.

У печерах завжди чергують послушники, братія монастиря, і люди часто ставлять питання, як потрібно помолитися, як потрібно вклонитися преподобним. Лаврські насельники стараються пояснити, підказати, а якщо, через певні причини, не знають відповіді на певне питання, то радять звернутися до того чи іншого священика.

— Сьогодні, як ніколи, розгорнули свою діяльність екстрасенси, парапсихологи, «бабки». Вони пропонують швидке одужання, зняття порч, допомогу в усіх життєвих проблемах. Яка різниця між універсальними засобами від усіх проблем і хвороб так званих цілителів та чудесами, які звершуються молитвами святих?

— Думаю, що 99,9% екстрасенсів, «бабок» і подібних особистостей, які обіцяють людям вилікувати від невиліковних хвороб, успішно вийти заміж чи розбагатіти, – шарлатани, які є непоганими психологами. Зрозуміло, якщо людина має в душі якийсь неспокій: чи то вона переживає, що не може одружитись, вийти заміж, чи в неї якісь проблеми в бізнесі, чи хворіє, – то нею легко маніпулювати.

Можливо, що 1% із цих екстрасенсів можуть у чомусь допомогти, але допомогти – в лапках, тому що їхні певні сили не є Божими, вони діють не благодаттю Святого Духа.

Чому так? Тому, що благодать Святого Духа дається людині лише тоді, коли її життя наближене до святості, тобто коли вона регулярно молиться, сповідається, причащається Святих Христових Таїн, коли вона здійснює аскетичні подвиги. Головне, щоб людина мала благословення від священноначалія займатися зціленням тощо.

"Коли ми приходимо до храму, звертаємося до святого, прикладаємося до його мощей, то вшановуємо того, хто, будучи такою ж людиною, як ми з вами, досяг святості своїм аскетичним життям і неперервною молитвою".

Саме такими діяннями людина досягла святості, наповненості благодаттю Святого Духа. А ця наповненість благодаттю дає можливість дари Святого Духа передавати іншим людям. Це й відрізняє похід людей до храму, до печер від походу до екстрасенса, який, на жаль, найчастіше користується силами, що не мають ніякого відношення до Святого Духа.

Ми називаємо ці сили диявольськими, бісовськими, оскільки дуже часто такі парапсихологи пропонують людині не спасіння, не змінити щось у своєму житті, а просто обіцяють, що «підшаманять», «відчитають» — і все в тебе буде добре, і станеш ти багатим. Не важливо, яким способом станеш багатим: чи це буде наслідок доброго вчинку, чи заради грошей будеш йти по головах людей, вчиняючи той чи інший гріх. Це й відрізняє екстрасенсів від священиків, екстрасенсів від святих людей.

Є така народна мудрість, що часто Господь «карає» людину, посилаючи їй те, про що вона в Нього просить. Оскільки наша людська природа пошкоджена першородним гріхом, то дуже часто ми просимо в Бога про матеріальні речі, які нам здаються важливими: «Я хочу розбагатіти», «Хочу мати гарне житло», — але в перспективі життя вічного, в перспективі Царства Божого ці прохання є неправильними, тому що можуть зашкодити.

Буває, що людина щось просить, просить, і Господь посилає їй те. Наприклад, людина отримала багатство, але стала теплохладною, стала відвертатися від Бога. Заради того, щоб зберегти чи примножити своє майно, вона починає звершувати якісь гріхи, чи замість того, щоб витрачати багатство на добрі справи, починає творити зло, вживаючи алкоголь, наркотики тощо.

Проблема в тому, що коли надходить так звана «допомога» від екстрасенсів, то обов’язково виникне інша спокуса.

Наприклад, приходить жіночка, просить зробити якесь «зілля» для її чоловіка, щоб він не вживав алкоголю. «Зілля» спрацьовує. Чоловік перестає пити. Але потім диявол знаходить можливість спокусити таку людину через інший гріх — чоловік може почати зраджувати дружині чи навіть закінчити своє життя самогубством. Таких випадків багато. Звернувшись один раз до екстрасенса, ми певним чином відкриваємо двері для диявола. Саме тому Церква застерігає людей не звертатися за допомогою до будь-яких екстрасенсів і парапсихологів.