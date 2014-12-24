УПЦ просит Порошенко защитить православные храмы и приходы

Священный Синод Украинской Православной Церкви обратился к Президенту Украины Петру Порошенко в связи со сложившейся в украинском обществе кризисной ситуацией.

Обращение за подписью предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия размещено на официальном сайте Синода Церкви.

В нем отмечается, что в ходе эскалации конфликта в Донбассе в 2014 году пострадали 86 храмов, девять из которых – уничтожено, поэтому обратились просьбой к главе государства «обеспечить надлежащее и беспристрастное расследование приведенных фактов».

Один из последних инцидентов произошел 18 декабря, когда в поселке Пески Ясиноватского района Донецкой области неизвестными лицами, которые были одеты в военную форму была ограблена загородная резиденция Донецкой епархии.

«Как сообщают в своих рапортах правящие архиереи Донецкой, Луганской, Горловской, Северодонецкой и Ровеньковской епархий, на сегодня в результате боевых действий уничтожено 9 храмов Украинской православной церкви. Еще 77 храмов получили повреждения», - уточняет в заявлении Синод УПЦ.

Отмечается, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) – «на территории Донецкой и Луганской областей действуют пять епархий, в состав которых входит более 1 100 храмов и 17 монастырей, здесь совершают служение около 1 100 священнослужителей и более 350 монахов».

Кроме того, Синод УПЦ обратил внимание Порошенко на ситуацию и в других регионах Украины.

«С сожалением должны констатировать, что в последние месяцы имели место неоднократные попытки нарушить межконфессиональный мир в Украине. В частности, в Киевской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях осуществлены попытки захвата приходов Украинской православной церкви на пользу так называемого Киевского патриархата, - отмечается в заявлении. - В настоящее время захвачено 14 приходов нашей Церкви. Еще на шести приходах сохраняется крайне напряженная ситуация».

«К сожалению, нарушения действующего законодательства Украины в отношении общин Украинской Православной Церкви, как правило, происходит с молчаливого согласия органов местной власти, а иногда даже по их инициативе», - заявляет Синод УПЦ.

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