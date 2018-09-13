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На выставке к 625-летию Коневского монастыря представили уникальные архивные материалы и фотографии обители

07:12, 13 сентября 2018
Православие
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Выставка в Храме Христа Спасителя продлится до 20 сентября / monasterium.ru

В понедельник, 10 сентября, священноархимандрит Коневского Рождество-Богородичного монастыря епископ Выборгский и Приозерский Игнатий открыл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве выставку «Коневец – святыня, которая рядом», посвященную 625-летию обители.

В экспозицию выставки вошли: древний список Коневской иконы Божией Матери, архивные материалы, которые экспонируются впервые, фотографии, которые уже экспонировались, а также фотографии, сделанные известным петербургским фотографом Карлом Буллой 125 лет назад к 500-летию монастыря, нигде ранее не выставлявшиеся. Об этом сообщает "Монастырский вестник".

/ monasterium.ru

Проведение фотовыставки «Коневец – святыня, которая рядом» в Храме Христа Спасителя продолжает череду мероприятий юбилейного года празднования 625-летия основания Коневского монастыря.

Торжества 25 июня открыл епископ Выборгский Игнатий. В течение 2018 и 2019 годов юбилею монастыря будут посвящены конференции, молодежные форумы и чтения. Как ожидается, торжества по случаю юбилейного года завершатся Первосвятительским визитом Патриарха Кирилла в Коневскую обитель.

Выставка в Храме Христа Спасителя продлится до 20 сентября. 

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