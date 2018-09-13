На Ровенщине отметили 125-летие храма святого Александра Невского

В день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, 12 сентября, церковная община Свято-Александро-Невского храма города Костополь на Ровенщине отметила престольный праздник.

По этому случаю и по случаю 125-летия со дня строительства храма митрополит Сарненский и Полесский совершил праздничное богослужение. Участие в богослужении приняли более 30 священников и паломники из разных приходов, сообщает сайт Сарненской епархии УПЦ.

Митрополит Анатолий после чтения Святого Евангелия произнес проповедь о жизненном подвиге святого благоверного князя Александра Невского.

По окончании богослужения Митрополит Анатолий поздравил настоятеля – архимандрита Илариона (Клебана) и прихожан с престольным праздником и с юбилеем храма – 125-летием со дня его основания.

Владыка поблагодарил прихожан за сохранившийся храм в лоне канонической Украинской Православной Церкви, в частности сказав: «Храм пережил, как и прихожане, тяжелые времена в революционные годы, во времена атеистической власти, так и сейчас, когда против верующих Украинской Православной Церкви идут гонения и клевета».

Владыка Митрополит пожелал иметь устойчивую веру Матери-Церкви и быть верными гражданами нашего Государства.

Литургия закончилась крестным ходом и пением многолетия.